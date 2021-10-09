Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor - Haberler
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Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat
Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta yer alan ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki mimari eserlerin minyatürlerinin sergilendiği açık hava müzesinde görevlilerin bakım ve temizlik çalışmaları ilgi topluyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark'ta yer alan ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki mimari eserlerin minyatürlerinin sergilendiği açık hava müzesinde görevlilerin bakım ve temizlik çalışmaları ilgi topluyor.

Kepez Belediyesince 2003'te faaliyetleri durdurulan Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası alanı, yapılan çalışmalar sonucu 2015 yılında çeşitli müze ve etkinlik alanları tasarlanarak kente kazandırıldı.

Alanda oluşturulan açık hava müzesinde yer alan, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 84 tarihi ve kültürel eserin 1/25 oranında küçültülmüş minyatürler ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'taki Gök Medrese'den İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Antalya'nın sembolü Yivli Minare'den Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e kadar çok sayıda yapıtın minyatürlerinin bulunduğu alandaki bakım ve temizlik çalışmaları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Görevlilerin kimi zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesini bezle sildiği, kimi zaman Anıtkabir'in meşhur Aslanlı Yolu'nu fırçayla süpürdüğü anları vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Temizlik görevlisinin bazen bir minare bazen de kubbe ya da köprülerle aynı boyutlarda objektife yansıdığı anlar renkli görüntüler oluşturuyor.

"Hassas eserler titizlikle temizleniyor"

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bora Gürdere, AA muhabirine, Dokumapark alanında yer alan açık hava müzesinde gerçeklerinin 1/25 oranında küçültülmüş 84 eserin minyatürünün sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan sembol yapıların bir arada görülebildiğini ifade eden Gürdere, alanı gezenlerin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden Anıtkabir'e kadar birçok sembol yapıtı yakından inceleme fırsatı bulabildiğini anlattı.

Haftada bir, bazen iki kez yapılan çalışmalarda ortaya ilgi çekici görüntüler çıktığını dile getiren Gürdere, "Hassas eserler titizlikle temizleniyor. Çalışmalar vatandaşlarımızda da merak uyandırıyor. Minarenin yanında aynı boyutlarda görünen bir insan olması ilginç geliyor. Özellikle fotoğraflarda bu durum çok daha farklı yansıyor. Onlar da bu anları özellikle fotoğraflıyorlar" diye konuştu.

Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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