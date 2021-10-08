Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinde 40 yıl önce yapılan içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesini artırdı.

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinde 40 yıl önce yapılan içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesini artırdı. Çalışmalardan memnun olan mahalle halkı adına konuşan Muhtar Mehmet Çulha yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturdukları için büyükşehir ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesine Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İçi fayans ile döşenen depoda yalıtım sisteminin de yapılması ile kayıp kaçakların önüne geçildi. Deponun manevra odası yenilenerek sıva ve boya işlemleri de yapıldı. Son olarak deponun etrafının çitlerle çevrilmesi ile dışarıdan müdahalelerin önüne geçilmiş oldu.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Kepenekli Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkürlerini iletti. Muhtar Çulha, "Yaklaşık 40 yıl önce yapılan depomuzun bugün böyle bir bakım onarımdan geçmesi çok güzel bir hizmet. Mahallemizin olduğu yer biraz yamaç. Alt taraflarına mil gidiyordu. Bizim için sorun oluyordu. Şimdi bu sorunumuz ortadan kalktı. Efsane Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Bu hizmet bizler için bir velinimettir" açıklamasında bulundu.

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ferdi Kadıoğlu Burak Yılmaz Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Demir Çelik Vladimir Putin Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:02:58. #1.12#