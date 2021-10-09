Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi.

BURSA (İHA) - Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi. Kepçe operatörünün binayı yıkmak istediği esnada bina kendisi yıkıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Ali Koç Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:27:29. #1.12#