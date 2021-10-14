Kenya, Suudi Arabistan'da kötü muameleye maruz kalan vatandaşları için harekete geçti - Haberler
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Kenya, Suudi Arabistan'da kötü muameleye maruz kalan vatandaşları için harekete geçti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya, Suudi Arabistan'da kötü muameleye maruz kalan vatandaşları için harekete geçti

Kenya, Suudi Arabistan'da kötü muameleye maruz kalan vatandaşlarını korumak için harekete geçti.

Kenya, Suudi Arabistan'da kötü muameleye maruz kalan vatandaşlarını korumak için harekete geçti.

Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Simon Chelugui, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarının ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kötü muamele ve şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan makamlarıyla bu konuda görüşme talep ettiklerini söyleyen Chelugui, sorunu dostça çözmek için iki tarafın anlaştığını ifade etti.

Chelugui, "Suudi Arabistan'a gidip yetkililerle görüşmek ve bu probleme yönelik çözüm yolu bulmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kenyalıların çalışmak için Suudi Arabistan'a gittiğine dikkati çeken Chelugui, bu konuda vatandaşlarının güvenliğini de sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

İnsan hakları örgütlerine göre Körfez ülkelerine çalışmaya giden Kenyalılar kötü muameleye maruz kalıyor.

Kenya, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce Katar ile anlaşma imzalamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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