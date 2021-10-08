Kenya, Somali'yle deniz sınırı anlaşmazlığında Uluslararası Adalet Divanı kararını tanımayacak

Kenya, Somali ile sınır anlaşmazlığının çözümüne yönelik Uluslararası Adalet Divanının alacağı kararı tanımayacağını açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Macharia Kamau basın mensuplarına, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözümünde mahkemenin bir yetkisinin olmadığını öne sürdü.

Kamau, hükümet olarak Uluslararası Adalet Divanının kararını tanımayacaklarını açıkladı.

Deniz sınırı anlaşmazlığıyla ilgili gelecek hafta salı günü karar vermesi beklenen Uluslararası Adalet Divanının açıkça ön yargılı olduğunu savunan Kamau, sorunu çözmek için mahkemenin yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

İki ülke deniz sınırı konusunda anlaşmazlık yaşıyor

Kenya ve Somali, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması mart ayında Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kenya'nın, Somali ile olan deniz sınırı anlaşmazlığında adalet ilkelerini ve uluslararası hukuku gözetmediğini savunmuştu.

Nur, Somali tarafının, deniz sınırının Somali kara sınırıyla aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunduğunu ancak Kenya tarafının ise sınırın Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinden yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi gerektiğini savunduğunu belirtmişti.