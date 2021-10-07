Kenya'da posta ve kargo taşımacılığı insansız hava araçları ile yapılacak - Haberler
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Kenya'da posta ve kargo taşımacılığı insansız hava araçları ile yapılacak

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da posta ve kargo taşımacılığı insansız hava araçları ile yapılacak

Kenya Posta Kurumu (PCK), belli ağırlık ve mesafedeki posta ve kargoların insansız hava araçları ile taşınacağını açıkladı.

Kenya Posta Kurumu (PCK), belli ağırlık ve mesafedeki posta ve kargoların insansız hava araçları ile taşınacağını açıkladı.

PCK Genel Müdürü Dan Kagwe, insansız hava araçlarıyla taşımacılık için özel bir şirketle 3 yıllığına anlaştıkları açıkladı.

Posta ve kargo gönderimlerinde insansız hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Kagwe, bu teknolojinin Kenya'da daha fazla yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

Kagwe, bu adımı ticari kalkınma olduğu gibi teknolojik gelişme amacıyla da attıklarına dikkati çekti.

Tıbbi malzeme ve internetten alınan ürünler, insansız hava araçlarıyla taşınacak kargolar arasında yer alıyor.

En fazla 4 kilogram olan kargolar 70 kilometrelik mesafeye kadar taşınabilecek.

Daha önce Ruanda ve Gana gibi Afrika ülkeleri, taşımacılıkta insansız hava araçlarını kullanmaya başlamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya'da posta ve kargo taşımacılığı insansız hava araçları ile yapılacak - Haberler
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