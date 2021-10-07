Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
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Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle mahkumların aşılandığını açıkladı.

Ülke genelindeki hapishanelerde bulunan mahkumların yarısından fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı ve bu oranın bazı hapishanelerde yüzde 80'e ulaştığı bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
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