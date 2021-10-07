Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.
Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle mahkumların aşılandığını açıkladı.
Ülke genelindeki hapishanelerde bulunan mahkumların yarısından fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı ve bu oranın bazı hapishanelerde yüzde 80'e ulaştığı bildirildi.
Kenya Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri