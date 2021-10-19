Kenya'da Kovid-19 salgınında, nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da Kovid-19 salgınında, nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da Kovid-19 salgınında, nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında turistlerin park ziyaretinin azalması ve kaçak avlanmadaki düşüş nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındaki fillerin sayısında artış oldu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında turistlerin park ziyaretinin azalması ve kaçak avlanmadaki düşüş nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındaki fillerin sayısında artış oldu.

Yerel basındaki habere göre, Kenya Yaban Hayatı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (KWRI) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin fil nüfusuna olumlu etki ettiği ve geçen sene 200 filin dünyaya geldiği bilgisini paylaştı.

Yeni doğanlarla fil sayısının 36 bin 280'e ulaştığı belirtilen açıklamada, fil sayısındaki artışta turistlerin park ziyaretinin azalması, kaçak avlanmadaki düşüş ve fillerle turistler arasındaki etkileşimin azalmasının etkili olduğu ifade edildi.

Kenyalı yetkililer, fil sayısının 2020'de artmasını "Kovid-19'un hediyesi" olarak nitelendirdi.

Fildişi ticareti, kaçak avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayısı kritik seviyeye inen Afrika orman filleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesine alınmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title