Kenya'da karakoldan kaçan seri katil linç edildi

Kenya'da 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden ve karakoldan kaçan seri katil, bir grup tarafından linç edilerek öldürüldü.

Kenya polisi yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'de tutulduğu karakoldan kaçan Wanjala Milimu'nun Bungoma'da sığındığı ailesinin evinde çıkarılarak linçe uğradığını ifade etti.

Katilin karakoldan firar etmesine yardım ettiği şüphesiyle dün 3 polis gözaltına alınmıştı.

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan Wanjala, son 4 yılda 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf etmişti.