Kenya'da 12 çocuğu öldüren seri katilin karakoldan kaçmasına yardım eden 3 polis tutuklandı - Haberler
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Kenya'da 12 çocuğu öldüren seri katilin karakoldan kaçmasına yardım eden 3 polis tutuklandı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da 12 çocuğu öldüren seri katilin karakoldan kaçmasına yardım eden 3 polis tutuklandı

Kenya'da 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katilin karakoldan firar etmesine yardım eden 3 polis tutuklandı.

Kenya'da 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katilin karakoldan firar etmesine yardım eden 3 polis tutuklandı.

Kenyalı polis memurlarından Boniface Mutuma, Precious Mwende ve Philip Mbithi'nin seri katilin kaçmasına yardım ettiğini açıklandı.

Katile yardım etmekle suçlanan polis memurlarının gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı kaydedildi.

Başkent Nairobi ve çevresinde işlenen çocuk cinayetleriyle suçlanan ve suçunu itiraf eden Masten Wanjala, 12 Ekim'de polis merkezinden kaçmıştı.

Wanjala'nın kaçması üzerine, karakolda görevli 3 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Wanjala, son 4 yılda 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cinayetler nedeniyle Wanjala'nın kuzenleri de gözaltına alınırken 5 çocuğun cesedinin toprak altından çıkarıldığı aktarıldı.

Polis ekiplerinin her yerde firar eden katili aradığı kaydedildi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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