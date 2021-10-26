Kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor. - Haberler
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Kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor.

Sakarya Caddesi'nde hizmet veren ticari işletmelere yapılan denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Minoğlu ve protokol üyeleri katılım sağladı.

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Caddesi'nde hizmet veren ticari işletmelere yapılan denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Minoğlu ve protokol üyeleri katılım sağladı. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlarımızın arasında mesafenin korunması, maske kurallarına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken, esnaf ve vatandaşlarımıza bilgi verildi.

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