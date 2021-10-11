Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya ve Çakırkoç köyü bölgesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette boyları 0,5 metre ile 2 metre arasında değişen 11 bin 812 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kendiliğinden yetişen 11 bin 812 kök kenevir imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:03:14. #1.11#