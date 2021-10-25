Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin tespit ettikleri kişileri arayarak, 'Hesabınızda bulunan paralar terör örgütüne aktarılacak' diye iletişime geçtiklerini belirledi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin, mağdur kişilere müşterisi oldukları bankada da bu işin içinde insanlar olabileceğini, bu suçu aydınlatmaya çalışarak yakalamak istediklerini söyleyerek mağdur kişilerden toplam 175 bin lira para dolandırdıklarını tespit etti. Siber polisi organize şekilde hareket ettiği tespit edilen şebekeye 21 Eylül Perşembe günü "Dolandırıcılık" suçu kapsamında operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerce şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin beyanları doğrultusunda çalışma yapan ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri