Kendileri küçük ama yürekleri kocaman - Haberler
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Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

Bilecik'te bir grup ortaokulu öğrencileri el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak topladıkları parayı Kızılay'a bağışladılar.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir grup ortaokulu öğrencileri el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak topladıkları parayı Kızılay'a bağışladılar.

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yapmış oldukları proje kapsamında el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak toplanan parayı Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağışladılar. Türk Kızılay Bilecik Şubesi yaşları küçük ama yürekleri büyük öğrencilere yapmış oldukları bağışlarından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin dört bir tarafında yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, toplumun her kesiminden de destek görüyor" dedi. - BİLECİK

Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

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