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KEMER SAHİLLERİNDE 'YAĞMUR ÖNCESİ DENİZ' YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YURDUN bazı bölümlerinde soğuk havalar etkili olurken, Antalya'nın Kemer ilçesinde termometreler 24 dereceyi gösterdi.

YURDUN bazı bölümlerinde soğuk havalar etkili olurken, Antalya'nın Kemer ilçesinde termometreler 24 dereceyi gösterdi. Yarın yağış beklenen kentte güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Kemer sahilleri güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen tatilcilerle doldu. Yarın yağış beklenen kentte tatilciler, sahilde güneşlenip, denize girirek, sonbahar ayında yazdan kalma gün yaşadı. İlçede hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sonbahar mevsiminde Ekim'in 15 olmasına rağmen Kemer'de havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı misafirlerin Kemer Halk Plajı'nda yoğunluk oluşturduğunu anlatan Başkan Topaloğlu, "Yerli ve yabancı misafirler denize giriyor. Şu anda Ekim 15'i olmasına rağmen Kemer'deki otellerde doluluk oranı yüksek. Halk plajı dolu. Kalabalık eksik olmuyor. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Turizm sezonu yaklaşık 1 ay daha uzadı. Kemer kış aylarında bazı oteller kapanmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. Bunlar Kemer esnafı ve Kemer halkı için güzel haber" diye konuştu.

KEMER SAHİLLERİNDE 'YAĞMUR ÖNCESİ DENİZ' YOĞUNLUĞU

KEMER SAHİLLERİNDE 'YAĞMUR ÖNCESİ DENİZ' YOĞUNLUĞU

KEMER SAHİLLERİNDE 'YAĞMUR ÖNCESİ DENİZ' YOĞUNLUĞU

KEMER SAHİLLERİNDE 'YAĞMUR ÖNCESİ DENİZ' YOĞUNLUĞU
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