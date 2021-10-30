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KEMER'DE HALUK LEVENT SAHNE ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURİYET'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Haluk Levent Kemer'de konser verdi.

CUMHURİYET'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Haluk Levent Kemer'de konser verdi.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanından Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ne fener alayı düzenlendi. Fener alayına katılanlar 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Meşalelerle yürüyenler 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözleriyle, marşlar seslendirip Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Kutlama kapsamında sahneye ünlü rock sanatçısı Haluk Levent çıktı. Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce kişi sanatçı Haluk Levent'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sahnede zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu, Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Belediye olarak ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ücretsiz verdiklerini anlatan Başkan Topaloğlu, Lise öğrencilerinin servis ücretlerini biz karşılıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Turizmcilerle görüşerek üniversite kazanan öğrencilerimize 500 liralık burs desteği sağlıyoruz. Kemer Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun dedi. Haluk Levent ise izleyicilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

KEMER'DE HALUK LEVENT SAHNE ALDI

KEMER'DE HALUK LEVENT SAHNE ALDI

KEMER'DE HALUK LEVENT SAHNE ALDI

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