Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri