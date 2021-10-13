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Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangında 7 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangında 7 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda orman işçisi, 13 arazöz ve 2 dozer ile 4 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sarp ve kayalık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, bölgeye safari için gelen turistlerden bazılarının, dumanların görüldüğü tepede fotoğraf çektirmesi dikkati çekti.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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