Kemancı Iskandar Widjaja ve piyanist Itamar Golan 25 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

Keman virtüözü Iskandar Widjaja ile piyano virtüözü Itamar Golan, 25 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda klasik müzikseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 2021-2022 sezonunda hayata geçireceği "Virtüözlerin Müziği" konser serisini, 25 Ekim'de başlatacak.

Seri kapsamında ilk olarak Endonezyalı Alman keman virtüözü Iskandar Widjaja ile piyano virtüözü Itamar Golan konser verecek.

Yaklaşık 1 saat sürecek konserde, Bach'ın ünlü eseri "Toccata ve Fugue"ün solo keman düzenlemesi ve Grieg'in sonatı ile Eugene Ysaye, Cesar Cui, George Gershwin, Camille Saint Saens'in eserlerinden seçilen eserler icra edilecek.

Süreyya Operası'nın mayısa kadar düzenleyeceği konserlerden 6'sı, Türkiye'ye hiç gelmemiş Avrupa'nın en aktif ve ünlü klasik müzik sanatçılarını, resital ve oda müziği konserleriyle sahnesinde ağırlayacak.