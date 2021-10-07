Kemalpaşa Mahallesi yeni yola kavuştu

MENDERES, İZMİR (Bültenler) - Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Mahallesi 119 sokakta yeni yol ilçeye kazandırılırken, 170 sokakta da kilit parke döşeme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni ve kullanışlı yollar

Yol yapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İlçe genelinde yol yapım ve düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mevcut yollarımızın bakım ve onarımının yanı sıra ihtiyaca yönelik olarak yeni yolları da ilçemize kazandırıyoruz. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi 119 sokakta yeni yolumuzun çalışmalarını tamamlayarak, yolumuzu kilit parke ile döşedik. Bunun yanı sıra 170 sokakta da kilit parke döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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