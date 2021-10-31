Kemalpaşa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haberler
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Kemalpaşa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde huzur ve güven uygulaması kapsamında kontroller gerçekleştirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde huzur ve güven uygulaması kapsamında kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri katıldı.

Kontrollerde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 5 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 700 lira tutarında ceza uygulandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Öztürk de uygulama noktalarını gezerek denetimlerde bulundu.

Kemalpaşa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Kemalpaşa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Kemalpaşa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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