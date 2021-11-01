Kemalpaşa'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi - Haberler
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Kemalpaşa'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
Kemalpaşa'da

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kadınlara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kadınlara eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminerde, ilçede yaşayan annelere proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında sunum yapıldı.

Sunumlarda projeyle uyuşturucu kullanımının erken dönemde tespitinin önemi aktarıldı.

Programda ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) tanıtıldı.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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