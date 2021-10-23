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Kemal SARUHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Kemal SARUHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kemal SARUHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kemal SARUHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Hacıemin mahallesi sakinlerinden Merhume Cahide SARUHAN'ın eşi, Hakan SARUHAN'ın babası, Nihat, Cahit, Suat, Soner SARUHAN ve Nilgün KARAÇENGEL'in amcaları Kemal SARUHAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İSTANBUL'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hakan SARUHAN: 0532 481 96 67

23 Ekim 2021, Cumartesi

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