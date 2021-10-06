KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde üretimine başlanılıp, bölgede rağbet gören çilekte, sezonun son hasadı başladı. Kelkit Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, ürünün katma değerinin çok avantajlı olduğunu söylerken, çilek yetiştiren iş insanı Nevzat Seven de, ekim ayında hasada dışardan gelenlerin şaşırdığını belirtti.

Kentte, ekili tarlalarında imece usulü hasat edilen çilek, satışa sunulmak üzere bölgenin yanı sıra ilçe dışındaki market, manav ve vatandaşlara gönderiliyor. Kelkit'te üretimine başlanılan ve bölgede büyük rağbet gören çilekte sezonun son hasadı başladı.

Çilek yetiştiriciliği yapan iş insanı Nevzat Seven, çilek üretimine yıllar önce başladıklarını belirterek, 'İlk etapta 30 kök çilek dikimi yaptık. Çilek yetiştiriciliğini biraz daha kavrayınca üretimimizi daha da arttırdık. Aroması, lezzeti ve talebin de artması ile bu yıl yüzlerce kök çilek dikimi yaptık. Adana'da arıcılık yaptığım yıllarda orada gördüğüm çileklerden yirmi kök alıp, geldim. Bahçeme ektiğim çileklerin kar yağana kadar meyve verdiğini gördüm. Bende 7 dönümlük arazinin 4 dönümüne çilek ektim. Kelkit ve ilçe dışından gelenler, bu ayda 'nasıl çilek olur' diye şaşırıyorlar. Çilek yetiştiriciliği yapmak isteyen herkese azdan başlayıp çoğaltmalarını tavsiye ediyorum? dedi.

'KATMA DEĞERİ AVANTAJLI'

Hasat yapılan alanda ziyarette bulunan Kelkit Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban da, ' Ekim ayı içerisindeyiz ve 7 dönümlük bir arazi içerisinde çilek hasadı yapılıyor. Ülkemizin farklı noktalarında çilek hasadı tamamlanmışken, Kelkit ilçemizde çilek hasadının yapılması bölgenin katma değeri için çok avantajlı' diye konuştu.