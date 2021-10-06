KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde üretimine başlanılıp, bölgede rağbet gören çilekte, sezonun son hasadı başladı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde üretimine başlanılıp, bölgede rağbet gören çilekte, sezonun son hasadı başladı. Kelkit Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, ürünün katma değerinin çok avantajlı olduğunu söylerken, çilek yetiştiren iş insanı Nevzat Seven de, ekim ayında hasada dışardan gelenlerin şaşırdığını belirtti.

Kentte, ekili tarlalarında imece usulü hasat edilen çilek, satışa sunulmak üzere bölgenin yanı sıra ilçe dışındaki market, manav ve vatandaşlara gönderiliyor. Kelkit'te üretimine başlanılan ve bölgede büyük rağbet gören çilekte sezonun son hasadı başladı.

Çilek yetiştiriciliği yapan iş insanı Nevzat Seven, çilek üretimine yıllar önce başladıklarını belirterek, 'İlk etapta 30 kök çilek dikimi yaptık. Çilek yetiştiriciliğini biraz daha kavrayınca üretimimizi daha da arttırdık. Aroması, lezzeti ve talebin de artması ile bu yıl yüzlerce kök çilek dikimi yaptık. Adana'da arıcılık yaptığım yıllarda orada gördüğüm çileklerden yirmi kök alıp, geldim. Bahçeme ektiğim çileklerin kar yağana kadar meyve verdiğini gördüm. Bende 7 dönümlük arazinin 4 dönümüne çilek ektim. Kelkit ve ilçe dışından gelenler, bu ayda 'nasıl çilek olur' diye şaşırıyorlar. Çilek yetiştiriciliği yapmak isteyen herkese azdan başlayıp çoğaltmalarını tavsiye ediyorum? dedi.

'KATMA DEĞERİ AVANTAJLI'

Hasat yapılan alanda ziyarette bulunan Kelkit Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban da, ' Ekim ayı içerisindeyiz ve 7 dönümlük bir arazi içerisinde çilek hasadı yapılıyor. Ülkemizin farklı noktalarında çilek hasadı tamamlanmışken, Kelkit ilçemizde çilek hasadının yapılması bölgenin katma değeri için çok avantajlı' diye konuştu.

KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI

KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI

KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI

KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Kim Min-jae Serdar Aziz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KELKİT'TE SONBAHARDA ÇİLEK HASADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:50:52. #1.17#