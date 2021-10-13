Keles Kocayayla Göleti inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

KELES, BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesinde yapımı devam eden Kocayayla Göleti tamamlanma aşamasına geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, Bursa'daki yatırımlarıyla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.

Bu kapsamda Keles Kocayayla Göleti inşaatında çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Projenin tamamının bitirilmesi ile toplamda 4 bin 550 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin yüzde 85'lik kısmı tamamlanmış olup çeşitli çap ve basınç sınıfında 22 bin 931 metre HDPE boru döşenmesi ve 177 sanat yapısı imalatı aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak 4 bin 550 dekar tarımsal alan sulamaya açılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 500 bin lira katkı sağlanacaktır."