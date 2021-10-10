KELES, BURSA (Habermetre) - 10 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Keles evsel atıklardan kurtuluyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Orhaneli'de hizmete açılan katı atık aktarma istasyonunun bir benzerini Keles'e kazandırıyor. Yere tek bir çöp bile düşmeden atıkların naklini sağlayacak istasyon ile Keles'teki evsel atık sorunu da tarih olacak.

Bursa'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldırdı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde de vahşi çöp depolama sahalarıyla ilgili köklü çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'de yapımı tamamlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu geçtiğimiz ay hizmete açmıştı. Benzer bir projeyi Keles'in Kirazlı Mahallesi'nde de hayata geçiren Büyükşehir Belediye, inşaat çalışmalarına hız verdi.

Günlük 15 ton atık

Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen proje ile Keles ilçesinde toplanan günlük yaklaşık 15 ton evsel katı atık, istasyonda treyler araçlara alınacak. Yere tek bir çöp bile değmeyecek proje ile atıklar, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na nakledilecek. Böylece hem trafik yükü azalacak hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak. Bu işlem sonucunda koku ve çevre kirliliği gibi istenmeyen durumlar oluşmayacak.

Çevreye değer katacak

Dağ ilçelerinde kalkınmanın hayvancılık ve eko-turizmle sağlayacağını, turizm için de öncelikle çevre yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'mızda 16 ilçesinde artık vahşi depolama yapılmıyor. Vahşi depolama yapılmış alanları ıslah edip bir bahçe hüviyetine kavuşturuyoruz. Keles'te de en kısa zamanda düzenli depolamaya bunları aktarabilmek adına bir çalışma yapıyoruz. Aktarma istasyonumuz 4 dönüm. Proje kapsamında 480 metrekare platform binası, 1100 metrekare saha düzenlemesi, 188 metre rampa ve yol çalışması yapılıyor. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız proje ise Keles ilçemiz de evsel katı atık sorunundan tamamen kurtulacak" dedi.

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