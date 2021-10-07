Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu - Haberler
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Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karaman, evinin balkonundaki kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne sürerek jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karaman, evinin balkonundaki kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne sürerek jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Seymen Mahallesi'nde yaşayan Karaman, gazetecilere, ikinci kattaki evinde 9 köpek ve 4 kedi beslediğini söyledi.

Bir süre önce Silivri'ye gittiğini, döndüğünde ise çok kötü bir durumla karşılaştığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Silivri Adliyesine gitmiştim. Köpek ve kedilerim evden çıkmasın diye kapıları kilitledim. Ancak kediler girip çıkabilsinler diye camın birini açık bıraktım. Evden çıkmadan önce 'Papatya' adını verdiğim daha 1 yaşına gelmeyen kedim balkonda yatıyordu. Geri geldiğimde bahçemin dış kapılarının söküldüğünü, buradaki kapımın zorlandığını gördüm. Kedimin balkondaki salıncağa iple asıldığını fark ettim. Ben bu hayvanlara emek verdim, onlara bebek gibi baktım. Bunu yapanın cezasını çekmesini istiyorum."

Karaman, olayla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu

Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kedisinin iple asılarak telef edildiğini öne süren kişi suç duyurusunda bulundu - Haberler
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