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Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Genel

Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada Osmaniye'de bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak...

OSMANİYE (İHA) - Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada

Osmaniye'de bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 metre zıplayarak böcekleri yakalamaya çalışan kedi hareketleriyle vatandaşları tebessüm ettirdi.

Düziçi ilçesinde bulunan Atatürk ve Demokrasi Meydanındaki çay ocağının etrafında dolaşan kedinin ilginç davranışları tebessüm ettirdi. Bodur ağaçlardaki böcekleri yakalamaya çalışan kedi önce mirket gibi ayaklarının üzerinde durdu ardından zıplayarak ağaç dallarında bulunan böcekleri yakalamaya çalıştı. Kedinin böcek yakalama çabası vatandaşlarda tebessüm oluştururken zaman zaman yanındaki kediyle oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Kedilerin ilginç görüntüler ortaya çıkardığını ifade eden çay ocağı işletmecisi, "Düziçi ilçesi Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda 3 yıldır çay ocağı işletiyorum. Burada kedilerin mirket gibi ayağa kalkışını ve bodur ağaçlardan böcek yakalarcasına davranışlarına baktık. İlginç bir görüntü ortaya çıktı. İlk defa gördüm ve kedileri bu şekilde görmekten çok memnun oldum. Sanki ağaçta bir yiyecek varmış gibi zıplayarak onları almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada

Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada

Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri
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