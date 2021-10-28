KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta yaşadığı apartmanın boşluğundaki kedileri beslemek için evinden çıkan Esra Malgır (37), yan binanın bodrum katındaki balkonda ölü bulundu. Malgır'ın şüpheli ölümü üzerine inceleme başlatılırken, kardeşi Haluk Malgır, "Bunun arkasında bir şey olduğunu düşünüyorum. Araştırılmasını istiyorum. Buradan 10 kere atlayayım, en fazla kolumu kırarım" dedi.

Olay, 24 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esra Malgır, ailesi ile yaşadığı evden apartman boşluğunda kedileri beslemek üzere çıktı. Akşam saatlerine kadar haber alınmaması üzerine ailesi, Malgır'ı aramaya başladı. Mama vermek için apartman boşluğuna gittiğini öğrenen kardeşi Haluk Malgır, ablasını yan apartmanın bodrum katındaki dairenin balkonunda kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kadının ölümü hakkında inceleme başlattı.

SAVCI ŞÜPHELİ BULDU

Olay hakkında başlatılan soruşturmada savcı, Malgır'ın ölümünü şüpheli buldu. Otopsi raporu istenmesinin üzerine kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay hakkında çalışmalar devam ediyor.

"YAN BİR ŞEKİLDE YATIYORDU"

Ablasının cansız bedenini bulan kardeş Haluk Malgır, "Geldim buraya baktım. Lamba yanıyordu, kimse yoktu. Tuğlalardan atlayıp, bahçeye baktım. Burada kuru mama ve su vardı. Buraya geçtiğini anladım. İlerisi de zifiri karanlık. Telefonumun ışığı ile sağa sola bakmaya başladım. Ablamı burada buldum. Yan bir şekilde yatıyor. Gözleri açıktı" dedi.

10 KERE ATLAYAYIM EN FAZLA KOLUMU KIRARIM

Haluk Malgır, "Ben buradan atlayayım şimdi gözünüzün önünde, en fazla kolum kırılır. Savcı da otopsi istedi. Buradan düşmeyle bir insanın ölebileceğini düşünmüyorum. Bunun arkasında bir şey olduğunu düşünüyorum. Araştırılmasını istiyorum. Buradan 10 kere atlayayım, en fazla kolumu kırarım. Belki ayağım biraz incinir" diye konuştu.