KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU

Olay, 24 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esra Malgır, ailesi ile yaşadığı evden apartman boşluğunda kedileri beslemek üzere çıktı. Akşam saatlerine kadar haber alınmaması üzerine ailesi, Malgır'ı aramaya başladı. Mama vermek için apartman boşluğuna gittiğini öğrenen kardeşi Haluk Malgır, ablasını yan apartmanın bodrum katındaki dairenin balkonunda kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kadının ölümü hakkında inceleme başlattı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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