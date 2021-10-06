Keçiören, Ziraat Mektebi'nde denetimlerde bulundu

Çoban Mektebi olarak da bilinen tarihi yapının etrafında çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Altınok, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile protokol imzalayarak Ziraat Mektebinin restorasyon çalışmalarını devralmıştık. Subayevleri Mahallemizde bulunan, Çoban Mektebi olarak da bilinen Ziraat Mektebimizi Mücadele Müzesi haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

"KEÇİÖREN'İN ÖNEMLİ BİR KARARGÂHTI"

Çoban Mektebi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve burada görevli yetkililerden bilgiler alan Altınok, Keçiören'in Milli Mücadele döneminde önemli bir karargâh olduğuna vurgu yaparak şu bilgileri aktardı:

"Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldikten sonra karargâh olarak Keçiören'i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele'nin karargâhıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele'nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz."

17 BİN METREKARELİK GÜL VE ÇİÇEK VADİSİ YAPILACAK

Başkan Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT'inin bahçesinde yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan 'Atatürk Evi'nde de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışması yaparak burayı da müze haline getireceklerini kaydetti. Aynı zamanda bu iki yapının etrafında bulunan 17 bin metrekarelik alanı da yeşillendirerek gül ve çiçek vadisi yapacaklarını dile getirdi.

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