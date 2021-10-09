Keçiören'deki huzurevinde gönüller alındı

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi huzurevi, gönül huzuru yaşamak isteyen yardımsever vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının ziyaret ettiği önemli mekanlardan biri olmaya devam ediyor.

Birçok sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan huzurevi bu kez 6 kişiden oluşan Ankara Ortadoğu Lions Kulübü yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Güncel PCR testi belgelerini gösterdikten sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak huzurevi sakinleriyle kısa süre vakit geçiren kulüp yetkilileri asırlık çınarların keyifli muhabbetlerine de ortak oldular. Ziyaret sırasında aynı zamanda 5 adet walker (yürüteç), 5 adet deveboynu (yatak için yemek masası), bir adet de şişme yatak bağışı da yapıldı.

Ankara Ortadoğu Lions Kulübü üyeleri tarafından huzurevine gerçekleştirilen anlamlı ziyaret için teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Huzurevimizdeki ana ve babalarımızı ziyaret ederek onların gönüllerine giren kulüp üyelerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

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