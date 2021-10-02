Keçiören'deki cinayet zanlılarının eve gelişi güvenlik kamerasında - Haberler
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Keçiören'deki cinayet zanlılarının eve gelişi güvenlik kamerasında

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Keçiören'deki cinayet zanlılarının eve gelişi güvenlik kamerasında

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişiyi evinde öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının, olay yerine motosikletle gelmesi ve bir süre sonra evden eşyayla ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişiyi evinde öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının, olay yerine motosikletle gelmesi ve bir süre sonra evden eşyayla ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'in 29 Eylül'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eren E. ve Oğuzhan Ü'nün olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin, Aydemir'in yaşadığı binanın önüne geldikleri motosikleti park ettikten sonra maktulün evine doğru yürüdükleri görüldü.

Yaklaşık 45 dakika sonra motosikletin yanına dönen zanlıların, evden aldıkları eşyayı motosikletin arkasındaki taşıma çantasına koyarak ayrıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Yüzünü gizlemek için kapüşonunu kullanan şüphelilerden birinin, motosikleti süren diğer zanlının yüzünü eliyle kapatması da görüntülere yansıdı.

Maktulün son görüntüsü market kamerasında

Öte yandan, Erşan Aydemir'in öldürülmeden yaklaşık 2 saat önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kargo şirketinde çalışan Aydemir'in ekmek alarak marketten ayrılması yer alıyor.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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