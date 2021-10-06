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Keçiören'de ile İŞKUR işbirliğinde farklı branşlarda 21 kurs açıldı

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Keçiören'de ile İŞKUR işbirliğinde farklı branşlarda 21 kurs açıldı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ile İŞKUR işbirliğinde farklı branşlarda 21 kurs açıldı. Meslek Edindirme Kursları için gerekli olan İŞKUR kaydı Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi'nde gerçekleştirilirken vatandaşlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor.

KARİYER OFİSİNDEN KURSİYERLERE DESTEK

İstihdam seferberliği kapsamında geçen yıl hizmet vermeye başlayan ve 'bin 127' kişiye iş imkânı sunan Kariyer Ofisi aynı zamanda İşkur hizmet noktası olarak da vatandaşların başvuru işlemlerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda KEÇMEK ile İŞKUR işbirliğinde açılan 21 kurs için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Kariyer Ofisine gelerek işlemlerini rahatlıkla gerçekleştiriyor. İŞKUR bünyesinde açılan kurslarda kursiyerlere günlük 35 TL de destek veriliyor.

KADINLAR İLGİ GÖSTRİYOR

KEÇMEK ve İŞKUR bünyesinde açılan 21 kursun haricinde yalnızca KEÇMEK bünyesinde yaklaşık 40 farklı branşta kurs imkânı tanıdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "KEÇMEK'te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar." dedi.?

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