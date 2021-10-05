Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından, Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için saç kesiminden el bakımına kadar birçok bakım hizmeti veriliyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından, Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için saç kesiminden el bakımına kadar birçok bakım hizmeti veriliyor.

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda yaşlılara sunulan rutin kişisel bakım uygulamalarının yanı sıra onlardan gelen istekler de dikkate alınarak çeşitli kişisel bakım hizmeti verildi. Saç kesiminden el bakımına kadar birçok uygulamanın yapıldığı çalışmayla yaşlılara daha konforlu bir yaşam sunuluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlılara yönelik yapılan her türlü hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz çok şanslıyız. Huzurevimizde analarımız ve babalarımız var. Onların rızasını ve duasını almaktan büyük makam yok. Onların gönlü tüm dünyadan daha büyük bir zenginliktir. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Huzurevimizi sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti

Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Marcao Ali Palabıyık Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:43:04. #1.13#