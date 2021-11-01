Keçiören'de Ayvalı Gençlik ve Kültür Merkezi'nin temelleri atıldı

Altınok, 2022 yılında tamamlanması planlanan Ayvalı Gençlik ve Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok yeni projenin de tamamlanacağını ve hizmete açılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz."

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet