Keçiören Belediyesi 540 parkta ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keçiören Belediyesi 540 parkta ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Keçiören Belediyesi 540 parkta ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor

Keçiören'in her mevsim rengârenk bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de belediye eliyle yapılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören'de bulunuyor.

İlçedeki 540 parkımızda ağaçlandırma ve bitki dikme çalışmalarımıza kış öncesinde hız kazandırdık. Bitki cenneti olan şehri her mevsim rengârenk ve yemyeşil bir görünüme sahip." dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park ve bahçeleri kışa hazırlamak için bitki dikme, budama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede son 3 yılda, 2 milyon 156 bin 252 adet mevsimlik çiçek, 109 bin 985 adet de çeşitli türde bitki dikimi yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Şehrimizdeki 540 parkımızn 62 tanesini son 3 yıllık görev süremizde inşa ettik.250'ye yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan noktalarla birlikte orman alanı olan bölgelerimizi de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık." ifadelerini kullandı.?

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Işıl Sergen İdo Tatlıses Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keçiören Belediyesi 540 parkta ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:11:02. #1.13#