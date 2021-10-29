Keçiören Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında esnaflara 10 bin adet Türk bayrağı dağıttı.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren esnaflara 10 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Kalaba Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk büstü önünde de kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında Cumhuriyet Bayramı'na özel basılan tarihi gazetenin dağıtımı da yapıldı. Keçiören Belediyesi tarafından bastırılan Cumhuriyete özel gazete, Ankara'nın birçok noktasında dağıtıldı. - ANKARA