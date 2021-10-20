Keçiliköy'de kanalizasyon sorunu giderildi

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların altyapı sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy mahallesi 5627 sokakta bulunan ana kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığa müdahale etti. Tıkanıklığa sebep olan evsel atıklar kanalizasyon hattından çıkartılarak sorun giderildi. Son olarak rögar kapağı değişikliği ve baca teşkil çalışması da yapılarak müdahale kolaylığı da sağlanmış oldu.

Muhtar Harbi'den Başkan Ergün'e Teşekkür

Keçiliköy Mahalle Muhtarı Mehmet Harbi, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Harbi, "MASKİ ekiplerinin müdahalesiyle ana kanalizasyon hattımızda oluşan tıkanıklık giderildi. Arkadaşlar bacayı da yükselterek bundan sonra oluşabilecek olası tıkanıklıklara karşı müdahaleyi de kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

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