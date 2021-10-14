Keban Kaymakamı Akbulut, Nimri köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında, Nimri köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Nimri köyünde köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Akbulut, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Akbulut, koordineli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan da yer aldı.