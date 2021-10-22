Keban Kaymakamı Akbulut, köyleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında Ulupınar ve Aslankaşı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, vatandaşların sorun, istek ve önerilerini doğrudan dile getirmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla Ulupınar ve Arslankaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşma toplantılarının önemine dikkat çeken Akbulut, şöyle konuştu:

"Köylerimizin kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için mesafenin olmadığı, samimi ortamlarda gerçekleşen toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yapılan istişarelere devam edeceğiz."

Kaymakam Akbulut'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır eşlik etti.