Keban Kaymakamı Akbulut, köy yollarındaki çalışmaları inceledi

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yapımı devam eden köy yollarında incelemede bulundu.

Kaymakam Akbulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ile ilçeye bağlı Akgömlek, Sağdıçlar, Büklümlü ve Arslankaşı köylerinde stabilize yol ihtiyacı olan güzergahlarda yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarını hızlandırarak birçok köye hizmet götürmek istediklerini belirten Akbulut, "Sorumluluk sahamızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Köylerimiz için büyük önem arz eden yol sorunlarımızı çözmede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.