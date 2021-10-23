Keban'da halı saha hizmete girdi

FIRAT, MALATYA (AA) - Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Fırat Mahallesinde bakım ve onarımı tamamlanan halı saha hizmete girdi.

Halı sahanın açılışında Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için düzenli bir spor alışkanlığı kazandırmak gerektiğini söyledi.

Akbulut, "İlçemiz gençlerinin hem spor yapmaları hem de hoş vakit geçirmeleri için yapılan bu tür spor tesislerinden en iyi şekilde istifade etmelerini bekliyoruz. Bu tesisin bakim ve onarımında başta Keban Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, halı sahanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.