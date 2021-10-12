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Keban'da Göldere köyünde çevre düzenleme çalışması

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da Göldere köyünde çevre düzenleme çalışması

Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğince, KÖYDES projesi kapsamında Göldere köyünde çevre düzenlemesi ve kilitli parke çalışması yürütülüyor.

Muhtar Hüseyin Turan, çevre düzenlemesi ve kilitli parke çalışmasının köylerinde yapıldığını belirterek, "Bu nedenle Kaymakam Hasan Akbulut'a şahsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen ve desteği sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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