Keban'da Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm yarışması düzenlendi - Haberler
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Keban'da Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm yarışması düzenlendi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm yarışması düzenlendi

Keban ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla atletizm yarışması yapıldı.

Keban ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla atletizm yarışması yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Keban Stadyumunda düzenlenen 100 metre atletizm yarışmasına katılan ve derece elde eden öğrencilere madalyaları verildi.

Beden eğitimi öğretmenleri Turgay Baş ve Hamza Kendircioğlu yönetiminde yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Keskin, 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında yarışmanın bu yıl 9'uncusunun düzenlendiğini belirterek, amaçlarının bu tür sportif etkinliklerle öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak ve kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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