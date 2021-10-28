Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title