Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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