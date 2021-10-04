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Keban Belediyesine hibe edilen araç teslim alındı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Belediyesine hibe edilen araç teslim alındı

Orman Genel Müdürlüğünce Keban Belediyesine hibe edilen araç teslim alındı.

ELAZIĞ (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce Keban Belediyesine hibe edilen araç teslim alındı.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın girişimi ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan arazi tipi araç belediyeye hibe edildi.

Belediye Başkanı Atlı yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı, Orman Genel Müdürlüğü ve Elazığ Orman Müdürlüğü başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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