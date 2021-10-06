Keban Belediyesi yol güvenliği için bariyer yaptı.

Keban ilçesinin Değirmenbaşı ve Kallar Mahallesi arasında bulunan Atapark ve Seyrül Keban yolunda güvenli yolculuk için beton bariyer yaparak güvenli hale getirdi.

Keban Belediye Başkanı Fetgiye Atlı, "Seyrül Keban yolunun, yan tarafına taş ve betondan bariyer yapılıp, yolun tehlikesini bertaraf etmek için personelimiz çalışıyor." dedi.