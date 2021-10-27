Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Atlı, AA muhabirine, bir programa katılmak üzere Belçika'ya gitmek için PCR testi yaptırdığını, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Daha önce de Kovid-19'a yakalandığını ancak hafif atlattığını dile getiren Atlı, "Bu kez hastalığım zor geçiyor. Vatandaşlarımızdan ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kuralına uymaları, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın
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