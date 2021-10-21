Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri düzenlenen geziye katıldı

Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle düzenlenen program kapsamında tarihi Harput'u gezdi.

Öğrenciler Okul Müdürü Muhittin Azkaç ve öğretmenleri ile Elazığ Fethi Sekin Mesire alanında piknik yaptı.

Harput'un tarihi mekanlarını gezen öğrencilere İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kitap hediye edildi.